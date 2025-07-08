巴黎圣日耳曼足球俱乐部 Strike 主场
Nike Dri-FIT Anthem 男子速干足球夹克
24% 折让
巴黎圣日耳曼足球俱乐部 Strike 主场 Nike Dri-FIT Anthem 男子速干足球夹克采用别致细节，专为足球新星量身打造。宽松版型结合导湿速干技术，助你保持干爽舒适，沉着冷静，专注磨练球技。
- 显示颜色： 深藏青/皇家蓝/白色
- 款式： HJ6399-410
巴黎圣日耳曼足球俱乐部 Strike 主场
24% 折让
巴黎圣日耳曼足球俱乐部 Strike 主场 Nike Dri-FIT Anthem 男子速干足球夹克采用别致细节，专为足球新星量身打造。宽松版型结合导湿速干技术，助你保持干爽舒适，沉着冷静，专注磨练球技。
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 深藏青/皇家蓝/白色
- 款式： HJ6399-410
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。