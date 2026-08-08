男子上衣

尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。参照下表，找到适合自己的尺码。左右滑动即可查看更多尺码。

尺码表
尺码XXSXSSMLXLXXL3XL4XL
胸围（英寸）28.1 - 31.531.5 - 3535 - 37.537.5 - 4141 - 4444 - 48.548.5 - 53.553.5 - 5858 - 63
腰围（英寸）22.5 - 25.525.5 - 2929 - 3232 - 3535 - 3838 - 4343 - 47.547.5 - 52.552.5 - 57
臀围（英寸）28.5 - 31.531.5 - 3535 - 37.537.5 - 4141 - 4444 - 4747 - 50.550.5 - 53.553.5 - 58.5
身高（英寸）< 5'7"5'7" - 6'0"5'7" - 6'0"5'7" - 6'0"5'7" - 6'0"5'7" - 6'0"5'7" - 6'0"5'7" - 6'0"5'7" - 6'0"

尺码选择贴士

长版上衣尺码（183-196 厘米）：比常规版上衣长 4.5 厘米。袖子长度根据版型相应调整。长版尺码仅限特定款式。

如果你的测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。如果你的胸围和腰围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码，则应以胸围尺寸为准。

测量方法

  • 胸围：将皮尺绕过胸部突出部位进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
  • 腰围：将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量，注意皮尺应与地面保持水平。
  • 臀围：将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。