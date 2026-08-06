 
第 1 张图片，共 2 张图片
布鲁克林篮网队 Icon Edition Nike NBA Swingman 男子短裤 - 黑/白色

布鲁克林篮网队 Icon Edition

Nike NBA Swingman 男子短裤

¥499

售罄：

此配色当前无货

布鲁克林篮网队 Icon Edition Nike NBA Swingman 男子短裤的设计灵感源自 NBA 官方短裤。采用导湿速干面料结合侧边口袋设计，便于存取物品。设计细节的灵感源自球员征战赛场所穿短裤。该产品采用 100% 再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： AJ5584-010

布鲁克林篮网队 Icon Edition

¥499

彰显球队风采

布鲁克林篮网队 Icon Edition Nike NBA Swingman 男子短裤的设计灵感源自 NBA 官方短裤。采用导湿速干面料结合侧边口袋设计，便于存取物品。设计细节的灵感源自球员征战赛场所穿短裤。该产品采用 100% 再生聚酯纤维。

其他细节

  • Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
  • 双面针织网眼布面料，轻盈耐穿
  • 裤脚开衩设计，带来无拘运动体验

产品细节

  • 侧缝口袋
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： AJ5584-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。