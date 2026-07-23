当孩子想要轻盈又舒适的夹克时，这款夹克将是不二之选。Nike 幼童撞色无风帽夹克采用梭织锦纶混纺面料，富有弹性，为孩子提供充裕的活动空间；休闲版型结合全长拉链开襟设计，便于叠搭。落肩设计，塑就休闲体验；插手口袋可供存放小物件；弹性袖口和下摆，有助稳固衣身。

当孩子想要轻盈又舒适的夹克时，这款夹克将是不二之选。Nike 幼童撞色无风帽夹克采用梭织锦纶混纺面料，富有弹性，为孩子提供充裕的活动空间；休闲版型结合全长拉链开襟设计，便于叠搭。落肩设计，塑就休闲体验；插手口袋可供存放小物件；弹性袖口和下摆，有助稳固衣身。

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