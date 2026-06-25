 
第 1 张图片，共 5 张图片
Nike 幼童撞色无风帽夹克 - 温和冷月光

Nike

幼童撞色无风帽夹克

¥429
温和冷月光
黑
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

当孩子想要轻盈又舒适的夹克时，这款夹克将是不二之选。Nike 幼童撞色无风帽夹克采用梭织锦纶混纺面料，富有弹性，为孩子提供充裕的活动空间；休闲版型结合全长拉链开襟设计，便于叠搭。落肩设计，塑就休闲体验；插手口袋可供存放小物件；弹性袖口和下摆，有助稳固衣身。


  • 显示颜色： 温和冷月光
  • 款式： JF6651-234

Nike

¥429

当孩子想要轻盈又舒适的夹克时，这款夹克将是不二之选。Nike 幼童撞色无风帽夹克采用梭织锦纶混纺面料，富有弹性，为孩子提供充裕的活动空间；休闲版型结合全长拉链开襟设计，便于叠搭。落肩设计，塑就休闲体验；插手口袋可供存放小物件；弹性袖口和下摆，有助稳固衣身。

产品细节

  • 面料：83% 锦纶/17% 氨纶 
  • 可机洗
  • 显示颜色： 温和冷月光
  • 款式： JF6651-234

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。