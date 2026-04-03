Nike 幼童梭织七分裤质感顺滑轻盈，是运动主打单品，可与孩子的 Nike 上衣搭配，打造协调造型。采用梭织锦纶混纺面料，富有弹性，为孩子提供充裕的活动空间；巧搭网眼布拼接，提升关键区域的透气性；弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合，助力孩子畅玩不停，尽享舒适。

Nike 幼童梭织七分裤质感顺滑轻盈，是运动主打单品，可与孩子的 Nike 上衣搭配，打造协调造型。采用梭织锦纶混纺面料，富有弹性，为孩子提供充裕的活动空间；巧搭网眼布拼接，提升关键区域的透气性；弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合，助力孩子畅玩不停，尽享舒适。

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