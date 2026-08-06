 
第 1 张图片，共 6 张图片
Nike 幼童短裤 - 旧蓝

Nike

幼童短裤

¥199

售罄：

此配色当前无货

Nike 幼童短裤采用法式毛圈面料，打造柔软舒适感受和出众休闲风范，助力孩子畅享美好生活。 搭配口袋和抽绳设计，缔造舒适感受，让孩子舍不得脱下。


  • 显示颜色： 旧蓝
  • 款式： DB6990-494

Nike

¥199

经典舒适

Nike 幼童短裤采用法式毛圈面料，打造柔软舒适感受和出众休闲风范，助力孩子畅享美好生活。 搭配口袋和抽绳设计，缔造舒适感受，让孩子舍不得脱下。

其他细节

  • 采用法式毛圈面料，表面柔软顺滑，内里具有纹理，触感轻柔
  • 弹性腰部搭配抽绳设计，可灵活伸展，塑就恰到好处的贴合感

产品细节

  • 面布：60% 棉/40% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 旧蓝
  • 款式： DB6990-494

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。