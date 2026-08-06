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Nike
幼童短裤
¥199
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此配色当前无货
Nike 幼童短裤采用法式毛圈面料，打造柔软舒适感受和出众休闲风范，助力孩子畅享美好生活。 搭配口袋和抽绳设计，缔造舒适感受，让孩子舍不得脱下。
- 显示颜色： 旧蓝
- 款式： DB6990-494
Nike
¥199
经典舒适
Nike 幼童短裤采用法式毛圈面料，打造柔软舒适感受和出众休闲风范，助力孩子畅享美好生活。 搭配口袋和抽绳设计，缔造舒适感受，让孩子舍不得脱下。
其他细节
- 采用法式毛圈面料，表面柔软顺滑，内里具有纹理，触感轻柔
- 弹性腰部搭配抽绳设计，可灵活伸展，塑就恰到好处的贴合感
产品细节
- 面布：60% 棉/40% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 旧蓝
- 款式： DB6990-494
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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