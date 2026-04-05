这款 Nike 幼童网球夹克，专为小网球迷打造，采用轻盈顺滑的梭织锦纶混纺面料，富有弹性，缔造无拘运动体验。衣袖内侧和衣身两侧采用网眼拼接设计，结合后身开口细节，带来额外的清爽感和透气性；落肩剪裁，塑就轻松休闲感；弹性袖口和下摆，有助稳固衣身，提升包覆效果。

这款 Nike 幼童网球夹克，专为小网球迷打造，采用轻盈顺滑的梭织锦纶混纺面料，富有弹性，缔造无拘运动体验。衣袖内侧和衣身两侧采用网眼拼接设计，结合后身开口细节，带来额外的清爽感和透气性；落肩剪裁，塑就轻松休闲感；弹性袖口和下摆，有助稳固衣身，提升包覆效果。

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