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Nike
幼童针织夹克
16% 折让
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此配色当前无货
Nike 幼童针织夹克借鉴经典校园夹克的风格，让孩子们彰显醒目风采。采用针织面料，胸前饰有刺绣标志巧搭后身印花图案，搭配全长按扣开襟设计，便于叠搭。
- 显示颜色： 幻影/蓝色/黄色/黄色
- 款式： IR8083-057
Nike
16% 折让
Nike 幼童针织夹克借鉴经典校园夹克的风格，让孩子们彰显醒目风采。采用针织面料，胸前饰有刺绣标志巧搭后身印花图案，搭配全长按扣开襟设计，便于叠搭。
产品细节
- 面布：50% 聚酯纤维/42% 粘纤/8% 氨纶。罗纹：96% 聚酯纤维/4% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 幻影/蓝色/黄色/黄色
- 款式： IR8083-057
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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