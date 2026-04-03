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Nike 幼童针织夹克 - 幻影/蓝色/黄色/黄色

Nike

幼童针织夹克

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Nike 幼童针织夹克借鉴经典校园夹克的风格，让孩子们彰显醒目风采。采用针织面料，胸前饰有刺绣标志巧搭后身印花图案，搭配全长按扣开襟设计，便于叠搭。


  • 显示颜色： 幻影/蓝色/黄色/黄色
  • 款式： IR8083-057

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16% 折让

Nike 幼童针织夹克借鉴经典校园夹克的风格，让孩子们彰显醒目风采。采用针织面料，胸前饰有刺绣标志巧搭后身印花图案，搭配全长按扣开襟设计，便于叠搭。

产品细节

  • 面布：50% 聚酯纤维/42% 粘纤/8% 氨纶。罗纹：96% 聚酯纤维/4% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 幻影/蓝色/黄色/黄色
  • 款式： IR8083-057

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