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Nike 幼童长袖T恤和法式毛圈长裤套装 - 黑/粉色/多色/白色

Nike

幼童长袖T恤和法式毛圈长裤套装

20% 折让
黑/粉色/多色/白色
调色桦树色/深海蓝/白色

Nike 幼童长袖T恤和法式毛圈长裤套装采用经典设计，可轻松为孩子打造日常造型。长袖针织T恤采用针织面料结合罗纹圆领设计，方便轻松穿脱；法式毛圈长裤采用经典长裤版型，搭配弹性腰部，缔造舒适贴合感。


  • 显示颜色： 黑/粉色/多色/白色
  • 款式： IU5342-010

Nike

20% 折让

Nike 幼童长袖T恤和法式毛圈长裤套装采用经典设计，可轻松为孩子打造日常造型。长袖针织T恤采用针织面料结合罗纹圆领设计，方便轻松穿脱；法式毛圈长裤采用经典长裤版型，搭配弹性腰部，缔造舒适贴合感。

产品细节

  • 长袖T恤：60% 棉/40% 聚酯纤维。长裤：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/粉色/多色/白色
  • 款式： IU5342-010

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