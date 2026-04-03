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Nike
幼童长袖T恤和法式毛圈长裤套装
25% 折让
Nike 幼童长袖T恤和法式毛圈长裤套装采用经典设计，可轻松为孩子打造日常造型。长袖针织T恤采用针织面料结合罗纹圆领设计，方便轻松穿脱；法式毛圈长裤采用经典长裤版型，搭配弹性腰部，缔造舒适贴合感。
- 显示颜色： 深藏青/多色/白色
- 款式： IU5342-410
Nike
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Nike 幼童长袖T恤和法式毛圈长裤套装采用经典设计，可轻松为孩子打造日常造型。长袖针织T恤采用针织面料结合罗纹圆领设计，方便轻松穿脱；法式毛圈长裤采用经典长裤版型，搭配弹性腰部，缔造舒适贴合感。
产品细节
- 长袖T恤：60% 棉/40% 聚酯纤维。长裤：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 深藏青/多色/白色
- 款式： IU5342-410
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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