Nike 幼童T恤和连衣裙套装是为你的孩子打造暖日畅玩穿搭的轻松之选。棉质T恤采用经典版型，提供充裕活动空间；搭配圆领设计，带来舒适穿着体验。配套的背心连衣裙采用轻盈梭织面料，背面上部搭配拉链设计，便于穿脱；连衣裙下部里料拼接设计，可提供出色包覆效果。

Nike 幼童T恤和连衣裙套装是为你的孩子打造暖日畅玩穿搭的轻松之选。棉质T恤采用经典版型，提供充裕活动空间；搭配圆领设计，带来舒适穿着体验。配套的背心连衣裙采用轻盈梭织面料，背面上部搭配拉链设计，便于穿脱；连衣裙下部里料拼接设计，可提供出色包覆效果。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。