托特纳姆热刺 Academy Pro 主场
Nike Dri-FIT 男子速干赛前短袖足球上衣
¥399
托特纳姆热刺 Academy Pro 主场 Nike Dri-FIT 男子速干赛前短袖足球上衣采用修身版型结合 Dri-FIT 技术，在训练升温之际帮助保持干爽。
- 显示颜色： 白色/浅铁矿石灰/二元蓝
- 款式： HJ7156-100
托特纳姆热刺 Academy Pro 主场
¥399
托特纳姆热刺 Academy Pro 主场 Nike Dri-FIT 男子速干赛前短袖足球上衣采用修身版型结合 Dri-FIT 技术，在训练升温之际帮助保持干爽。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/浅铁矿石灰/二元蓝
- 款式： HJ7156-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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