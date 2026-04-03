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Nike 新年款婴童加绒连裤裙 - 黑/白色/白色

Nike

新年款婴童加绒连裤裙

23% 折让

Nike 新年款婴童加绒连裤裙将紧身裤和半身裙合二为一，是冷天穿着的佳选单品。外层褶裥半身裙搭配弹性腰部，舒适贴合；内置紧身裤，带来出众包覆效果，轻盈温暖，让小宝贝自在畅玩。可搭配 Nike 新年款上衣，打造风格协调的造型，适合节日期间及平日穿着。


  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： IU5443-010

Nike

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Nike 新年款婴童加绒连裤裙将紧身裤和半身裙合二为一，是冷天穿着的佳选单品。外层褶裥半身裙搭配弹性腰部，舒适贴合；内置紧身裤，带来出众包覆效果，轻盈温暖，让小宝贝自在畅玩。可搭配 Nike 新年款上衣，打造风格协调的造型，适合节日期间及平日穿着。

产品细节

  • 针织布：74% 聚酯纤维/26% 氨纶。梭织布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： IU5443-010

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更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。