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Nike
新年款婴童加绒连裤裙
23% 折让
Nike 新年款婴童加绒连裤裙将紧身裤和半身裙合二为一，是冷天穿着的佳选单品。外层褶裥半身裙搭配弹性腰部，舒适贴合；内置紧身裤，带来出众包覆效果，轻盈温暖，让小宝贝自在畅玩。可搭配 Nike 新年款上衣，打造风格协调的造型，适合节日期间及平日穿着。
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： IU5443-010
Nike
23% 折让
Nike 新年款婴童加绒连裤裙将紧身裤和半身裙合二为一，是冷天穿着的佳选单品。外层褶裥半身裙搭配弹性腰部，舒适贴合；内置紧身裤，带来出众包覆效果，轻盈温暖，让小宝贝自在畅玩。可搭配 Nike 新年款上衣，打造风格协调的造型，适合节日期间及平日穿着。
产品细节
- 针织布：74% 聚酯纤维/26% 氨纶。梭织布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： IU5443-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。