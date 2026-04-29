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明尼苏达森林狼队安东尼·爱德华兹 (Anthony Edwards) City Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
45% 折让
明尼苏达森林狼队安东尼·爱德华兹 (Anthony Edwards) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣的设计灵感源自“万湖之州”的冬日美景。该球衣以抽象的手法呈现冰封湖面的美丽画卷，尽显明尼苏达州冬日壮丽风采。
- 显示颜色： 白色
- 款式： FQ4350-100
明尼苏达森林狼队安东尼·爱德华兹 (Anthony Edwards) City Edition
45% 折让
明尼苏达森林狼队安东尼·爱德华兹 (Anthony Edwards) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣的设计灵感源自“万湖之州”的冬日美景。该球衣以抽象的手法呈现冰封湖面的美丽画卷，尽显明尼苏达州冬日壮丽风采。
City Edition
Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。
复刻设计，球员同款
复刻设计，呈现球队同款细节。
产品细节
- 冰纹图案
- 侧拼接的设计灵感源自积雪
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： FQ4350-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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