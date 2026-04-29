明尼苏达森林狼队安东尼·爱德华兹 (Anthony Edwards) City Edition

¥379 ¥699 45% 折让

明尼苏达森林狼队安东尼·爱德华兹 (Anthony Edwards) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣的设计灵感源自“万湖之州”的冬日美景。该球衣以抽象的手法呈现冰封湖面的美丽画卷，尽显明尼苏达州冬日壮丽风采。

City Edition Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。 干爽体验 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。 复刻设计，球员同款 复刻设计，呈现球队同款细节。