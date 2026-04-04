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明尼苏达森林狼队
Nike NBA DNA Dri-FIT 男子速干篮球短裤
¥449
穿上明尼苏达森林狼队 Nike NBA DNA Dri-FIT 男子速干篮球短裤，彰显你对明尼苏达森林狼队的深厚情怀。浓浓复古格调，带你重温那个经典时代的精彩时刻和美好回忆。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HQ5257-010
明尼苏达森林狼队
¥449
穿上明尼苏达森林狼队 Nike NBA DNA Dri-FIT 男子速干篮球短裤，彰显你对明尼苏达森林狼队的深厚情怀。浓浓复古格调，带你重温那个经典时代的精彩时刻和美好回忆。
其他细节
Nike Dri-FIT 技术导湿速干，帮助保持干爽舒适
产品细节
- 插手口袋
- 右髋设有拉链口袋
- 刺绣耐克勾标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： HQ5257-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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