 
法国队 Academy Pro Nike Dri-FIT 男子速干赛前短袖足球上衣 - 里昂蓝/亮蓝/空间蓝/浅茜草根褐

Nike Dri-FIT 男子速干赛前短袖足球上衣

在攻克基础训练后，穿上法国队 Academy Pro Nike Dri-FIT 男子速干赛前短袖足球上衣，继续精进，让球技跃升新层级。修身版型结合导湿速干技术，在训练升温之际助你保持干爽感受。


  • 显示颜色： 里昂蓝/亮蓝/空间蓝/浅茜草根褐
  • 款式： FZ9710-438

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
尺寸与尺码

    本款为美码版型，建议参考尺码工具进行选购。

  • 尺码表

