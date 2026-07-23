锋芒毕露，傲视群雄。波特兰开拓者队 Essentials Nike NBA 男子短袖T恤采用优质棉料，为你打造挚爱球员同款造型。这款 NBA T恤适合缔造球场、俱乐部或音乐会造型，承袭开拓者队的底蕴和精神，在关键时刻彰显冷静风范。

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