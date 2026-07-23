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波特兰开拓者队 Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
10% 折让
对于波特兰开拓者队来说，好戏还在后头。穿上波特兰开拓者队 Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣，向你挚爱的球员致敬，并见证球队的辉煌未来。这款球衣采用精心设计，助你在投篮或远距离观战时保持干爽。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HM3990-016
波特兰开拓者队 Icon Edition
10% 折让
对于波特兰开拓者队来说，好戏还在后头。穿上波特兰开拓者队 Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣，向你挚爱的球员致敬，并见证球队的辉煌未来。这款球衣采用精心设计，助你在投篮或远距离观战时保持干爽。
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： HM3990-016
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。