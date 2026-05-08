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洛杉矶湖人队勒布朗·詹姆斯 (LeBron James) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣 - 黑

洛杉矶湖人队勒布朗·詹姆斯 (LeBron James) City Edition

Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣

20% 折让

穿上洛杉矶湖人队勒布朗·詹姆斯 (LeBron James) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣，致敬洛杉矶这座让人向往的梦想之城！1960 年，湖人队在洛杉矶开始了向着梦想出发的征程。该款球衣旨在致敬这支球队的辉煌征程：从洛杉矶起步，一路走来成为家喻户晓的球队。


  • 显示颜色：
  • 款式： DX8506-012

洛杉矶湖人队勒布朗·詹姆斯 (LeBron James) City Edition

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穿上洛杉矶湖人队勒布朗·詹姆斯 (LeBron James) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣，致敬洛杉矶这座让人向往的梦想之城！1960 年，湖人队在洛杉矶开始了向着梦想出发的征程。该款球衣旨在致敬这支球队的辉煌征程：从洛杉矶起步，一路走来成为家喻户晓的球队。

设计揭秘

黑色代表湖人队初抵达洛杉矶时的忐忑心情。条纹罗纹部分由紫到黑，再由黑到紫，代表加州日落以后的天色；正面字母设计则将人们带回到了湖人队在洛杉矶的早年时光。球衣上的号码样式与 1999 年至 2017 年间的湖人队球衣相同，那正是湖人队和洛杉矶得到飞速发展的又一段历史时期。

City Edition

Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

复刻设计，球员同款

复刻设计，呈现球队同款细节。

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DX8506-012

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