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洛杉矶湖人队勒布朗·詹姆斯 (LeBron James) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣 - 全域紫

洛杉矶湖人队勒布朗·詹姆斯 (LeBron James) City Edition

Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣

45% 折让

湖人队不仅仅是一支篮球队，只要一上场，就会拉开一幕幕壮观的名场面。其高水准的比赛表现，无一不扣人心弦、让人叹为观止。洛杉矶湖人队勒布朗·詹姆斯 (LeBron James) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣旨在致敬这支球队的辉煌征程：从 1960 年起步，一路走来成为家喻户晓的球队，带来其专属的“湖人秀场”。


  • 显示颜色： 全域紫
  • 款式： FQ4346-504

洛杉矶湖人队勒布朗·詹姆斯 (LeBron James) City Edition

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湖人队不仅仅是一支篮球队，只要一上场，就会拉开一幕幕壮观的名场面。其高水准的比赛表现，无一不扣人心弦、让人叹为观止。洛杉矶湖人队勒布朗·詹姆斯 (LeBron James) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣旨在致敬这支球队的辉煌征程：从 1960 年起步，一路走来成为家喻户晓的球队，带来其专属的“湖人秀场”。

City Edition

Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

复刻设计，球员同款

复刻设计，呈现球队同款细节。

产品细节

  • 运动员标签上方饰有球队口号“LEAVE A LEGACY”（续写传奇），灵感来自科比·布莱恩特
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 全域紫
  • 款式： FQ4346-504

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