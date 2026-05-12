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洛杉矶湖人队勒布朗·詹姆斯 (LeBron James) Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
40% 折让
球队本色是每支球队的醒目标志，彰显其个性风采，散发与众不同的气息。洛杉矶湖人队勒布朗·詹姆斯 (LeBron James) Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，融入球队细节和轻盈速干的网眼布，旨在向悠久篮球传统致敬。助你在球场内外保持干爽，同时彰显你对挚爱球员和比赛的热爱之情。
- 显示颜色： 阿马里洛黄
- 款式： DN2009-733
洛杉矶湖人队勒布朗·詹姆斯 (LeBron James) Icon Edition
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球队本色是每支球队的醒目标志，彰显其个性风采，散发与众不同的气息。洛杉矶湖人队勒布朗·詹姆斯 (LeBron James) Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，融入球队细节和轻盈速干的网眼布，旨在向悠久篮球传统致敬。助你在球场内外保持干爽，同时彰显你对挚爱球员和比赛的热爱之情。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 透气网眼布，助你在球场内外保持清爽
产品细节
- 热加工工艺图案
- 下摆添加运动员标签
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 阿马里洛黄
- 款式： DN2009-733
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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