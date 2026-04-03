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洛杉矶湖人队卢卡·东契奇 (Luka Dončić) Icon Edition Nike NBA Swingman Jersey 大童（男孩）速干球衣 - 阿马里洛黄

洛杉矶湖人队卢卡·东契奇 (Luka Dončić) Icon Edition

Nike NBA Swingman Jersey 大童（男孩）速干球衣

21% 折让

穿上洛杉矶湖人队卢卡·东契奇 (Luka Dončić) Icon Edition Nike NBA Swingman Jersey 大童（男孩）速干球衣，打造专业风范造型。球衣采用湖人队配色和标志设计，与卢卡·东契奇征战赛场所穿的战袍相呼应。


  • 显示颜色： 阿马里洛黄
  • 款式： IQ4147-728

洛杉矶湖人队卢卡·东契奇 (Luka Dončić) Icon Edition

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穿上洛杉矶湖人队卢卡·东契奇 (Luka Dončić) Icon Edition Nike NBA Swingman Jersey 大童（男孩）速干球衣，打造专业风范造型。球衣采用湖人队配色和标志设计，与卢卡·东契奇征战赛场所穿的战袍相呼应。

产品细节

  • 复刻设计
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 阿马里洛黄
  • 款式： IQ4147-728

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