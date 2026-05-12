 
第 1 张图片，共 8 张图片
洛杉矶湖人队 Association Edition Nike Dri-FIT ADV NBA Authentic Jersey 男子速干球衣 - 白色

洛杉矶湖人队 Association Edition

Nike Dri-FIT ADV NBA Authentic Jersey 男子速干球衣

10% 折让

Association Edition 球衣旨在传递所有 NBA 球队的共同信念。洛杉矶湖人队 Association Edition Nike Dri-FIT ADV NBA Authentic Jersey 男子速干球衣设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，融入球队细节、导湿速干技术以及富有弹力的面料。专为高水平比赛打造，助你保持干爽，畅动自如，彰显挚爱职业球手风采。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： DM5911-102

洛杉矶湖人队 Association Edition

10% 折让

Association Edition 球衣旨在传递所有 NBA 球队的共同信念。洛杉矶湖人队 Association Edition Nike Dri-FIT ADV NBA Authentic Jersey 男子速干球衣设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，融入球队细节、导湿速干技术以及富有弹力的面料。专为高水平比赛打造，助你保持干爽，畅动自如，彰显挚爱职业球手风采。

干爽体验

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。

柔韧结构

轻盈弹性针织面料，令你在球场内外畅动自如。

球员魅力

缝制斜纹球队和球员细节设计，打造挚爱职业球员在比赛日所穿的同款造型。

产品细节

  • 下摆饰有梭织运动员标签
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： DM5911-102

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。