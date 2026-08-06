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洛杉矶湖人队 City Edition
Nike Elite NBA Crew 运动袜 （1 双）
¥109
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洛杉矶湖人队 City Edition Nike Elite NBA Crew 运动袜 （1 双）采用导湿速干技术，结合足弓板带设计，为强冲击区域提供出色的支撑力和缓震效果。官方版 NBA 细节的设计灵感源自球队的 City Edition 队服。
- 显示颜色： 白色/海岸蓝
- 款式： CK8827-100
洛杉矶湖人队 City Edition
¥109
精英级出众性能，City Edition 风范
洛杉矶湖人队 City Edition Nike Elite NBA Crew 运动袜 （1 双）采用导湿速干技术，结合足弓板带设计，为强冲击区域提供出色的支撑力和缓震效果。官方版 NBA 细节的设计灵感源自球队的 City Edition 队服。
导湿速干，舒适柔软
优质针织面料，结合导湿速干技术，令双足保持干爽舒适。
关键区域缓震
特定区域缓震设计，有助减震缓冲。
舒适贴合
足弓板带包裹双足，缔造舒适贴合感。
其他细节
袜口采用罗纹结构，打造稳固贴合感受
产品细节
- 针织 Swoosh 设计
- 脚面整体：聚酯纤维/锦纶/棉/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/海岸蓝
- 款式： CK8827-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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