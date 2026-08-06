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洛杉矶湖人队 City Edition Nike Elite NBA Crew 运动袜 （1 双） - 白色/海岸蓝

洛杉矶湖人队 City Edition

Nike Elite NBA Crew 运动袜 （1 双）

¥109

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洛杉矶湖人队 City Edition Nike Elite NBA Crew 运动袜 （1 双）采用导湿速干技术，结合足弓板带设计，为强冲击区域提供出色的支撑力和缓震效果。官方版 NBA 细节的设计灵感源自球队的 City Edition 队服。


  • 显示颜色： 白色/海岸蓝
  • 款式： CK8827-100

洛杉矶湖人队 City Edition

¥109

精英级出众性能，City Edition 风范

洛杉矶湖人队 City Edition Nike Elite NBA Crew 运动袜 （1 双）采用导湿速干技术，结合足弓板带设计，为强冲击区域提供出色的支撑力和缓震效果。官方版 NBA 细节的设计灵感源自球队的 City Edition 队服。

导湿速干，舒适柔软

优质针织面料，结合导湿速干技术，令双足保持干爽舒适。

关键区域缓震

特定区域缓震设计，有助减震缓冲。

舒适贴合

足弓板带包裹双足，缔造舒适贴合感。

其他细节

袜口采用罗纹结构，打造稳固贴合感受

产品细节

  • 针织 Swoosh 设计
  • 脚面整体：聚酯纤维/锦纶/棉/氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/海岸蓝
  • 款式： CK8827-100

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