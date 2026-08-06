洛杉矶湖人队 City Edition Nike Elite NBA Crew 运动袜 （1 双）采用导湿速干技术，结合足弓板带设计，为强冲击区域提供出色的支撑力和缓震效果。官方版 NBA 细节的设计灵感源自球队的 City Edition 队服。

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