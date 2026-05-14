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洛杉矶湖人队 Courtside Premium Essential Nike NBA 男子短袖T恤 - 暗烟灰

洛杉矶湖人队 Courtside Premium Essential

Nike NBA 男子短袖T恤

20% 折让

声势不凡，荣耀加身。胜负之外，并肩作战，永不退场。洛杉矶湖人队 Courtside Premium Essential Nike NBA 男子短袖T恤采用厚实针织棉料，助力你在每一场比赛中，与湖人队并肩站立。


  • 显示颜色： 暗烟灰
  • 款式： HQ9349-070

洛杉矶湖人队 Courtside Premium Essential

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声势不凡，荣耀加身。胜负之外，并肩作战，永不退场。洛杉矶湖人队 Courtside Premium Essential Nike NBA 男子短袖T恤采用厚实针织棉料，助力你在每一场比赛中，与湖人队并肩站立。

其他细节

厚实棉料垂坠挺括，富有结构感

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 暗烟灰
  • 款式： HQ9349-070

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