洛杉矶湖人队 DNA
Nike Dri-FIT NBA 男子速干梭织短裤
¥499
洛杉矶湖人队 DNA Nike Dri-FIT NBA 男子速干梭织短裤采用弹性设计，助你爆发非凡表现，成为全场焦点。梭织面料可导湿速干，令你保持干爽，专注应战。右侧拉链口袋，可供在球场内外妥善收纳随身物品。
- 显示颜色： 黑/全域紫/阿马里洛黄/阿马里洛黄
- 款式： HM7380-010
洛杉矶湖人队 DNA
¥499
洛杉矶湖人队 DNA Nike Dri-FIT NBA 男子速干梭织短裤采用弹性设计，助你爆发非凡表现，成为全场焦点。梭织面料可导湿速干，令你保持干爽，专注应战。右侧拉链口袋，可供在球场内外妥善收纳随身物品。
其他细节
侧边口袋和右侧实用拉链口袋空间宽敞，可供收纳随身物品
产品细节
- 弹性腰部搭配抽绳
- 侧边裤脚开衩
- 面料：86% 聚酯纤维/14% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/全域紫/阿马里洛黄/阿马里洛黄
- 款式： HM7380-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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