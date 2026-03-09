洛杉矶湖人队 DNA Nike Dri-FIT NBA 男子速干梭织短裤采用弹性设计，助你爆发非凡表现，成为全场焦点。梭织面料可导湿速干，令你保持干爽，专注应战。右侧拉链口袋，可供在球场内外妥善收纳随身物品。

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