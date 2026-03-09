 
洛杉矶湖人队 DNA Nike Dri-FIT NBA 男子速干梭织短裤 - 黑/全域紫/阿马里洛黄/阿马里洛黄

洛杉矶湖人队 DNA

Nike Dri-FIT NBA 男子速干梭织短裤

¥499

洛杉矶湖人队 DNA Nike Dri-FIT NBA 男子速干梭织短裤采用弹性设计，助你爆发非凡表现，成为全场焦点。梭织面料可导湿速干，令你保持干爽，专注应战。右侧拉链口袋，可供在球场内外妥善收纳随身物品。


  • 显示颜色： 黑/全域紫/阿马里洛黄/阿马里洛黄
  • 款式： HM7380-010

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洛杉矶湖人队 DNA Nike Dri-FIT NBA 男子速干梭织短裤采用弹性设计，助你爆发非凡表现，成为全场焦点。梭织面料可导湿速干，令你保持干爽，专注应战。右侧拉链口袋，可供在球场内外妥善收纳随身物品。

其他细节

侧边口袋和右侧实用拉链口袋空间宽敞，可供收纳随身物品

产品细节

  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 侧边裤脚开衩
  • 面料：86% 聚酯纤维/14% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/全域紫/阿马里洛黄/阿马里洛黄
  • 款式： HM7380-010

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