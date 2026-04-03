球队本色是每支球队的醒目标志，彰显其个性风采，散发与众不同的气息。洛杉矶湖人队 Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，融入球队细节和轻盈速干的网眼布，旨在向悠久篮球传统致敬。助你在球场内外保持干爽，同时彰显你对挚爱球员和比赛的热爱之情。

显示颜色： 阿马里洛黄

款式： DN2009-733