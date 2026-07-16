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洛杉矶湖人队 Icon Edition
Nike NBA Swingman Jersey 大童（男孩）速干球衣
¥599
Icon Edition 球衣采用湖人队醒目的主色设计，彰显湖人队的丰富历史传统和经典形象。洛杉矶湖人队 Icon Edition Nike NBA Swingman Jersey 大童（男孩）速干球衣的设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，采用优质双面针织网眼布面料，搭配经典设计，缔造出色魅力。
- 显示颜色： 阿马里洛黄
- 款式： JA6098-728
洛杉矶湖人队 Icon Edition
¥599
Icon Edition 球衣采用湖人队醒目的主色设计，彰显湖人队的丰富历史传统和经典形象。洛杉矶湖人队 Icon Edition Nike NBA Swingman Jersey 大童（男孩）速干球衣的设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，采用优质双面针织网眼布面料，搭配经典设计，缔造出色魅力。
产品细节
- 热加工工艺图案
- 下摆添加运动员标签
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 阿马里洛黄
- 款式： JA6098-728
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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