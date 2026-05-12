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洛杉矶湖人队 Statement Edition
Jordan Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
44% 折让
洛杉矶湖人队 Statement Edition Jordan Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣搭配职业球员征战赛场所穿球衣的队名和设计细节，彰显你对挚爱球员的拥趸之心，堪称球迷的心仪佳选。透气网眼布结合导湿速干技术，不论是赛场鏖战还是在街头漫步，皆可助你保持干爽。
- 显示颜色： 全域紫
- 款式： DO9530-508
洛杉矶湖人队 Statement Edition
44% 折让
洛杉矶湖人队 Statement Edition Jordan Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣搭配职业球员征战赛场所穿球衣的队名和设计细节，彰显你对挚爱球员的拥趸之心，堪称球迷的心仪佳选。透气网眼布结合导湿速干技术，不论是赛场鏖战还是在街头漫步，皆可助你保持干爽。
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 透气网眼布，助你在球场内外保持清爽
产品细节
- 下摆饰有梭织运动员标签
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 全域紫
- 款式： DO9530-508
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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