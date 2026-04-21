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Nike 男子加绒直筒长裤 - 黑云衫绿/白色

Nike

男子加绒直筒长裤

15% 折让
黑云衫绿/白色
调色暗灰/白色

Nike 男子加绒直筒长裤采用厚实加绒针织面料，表面顺滑，内里柔软，温暖舒适。臀部和大腿部位采用宽松版型，搭配裤管口抽绳设计，让你能随心调整裤脚造型，轻松匹配不同鞋款。


  • 显示颜色： 黑云衫绿/白色
  • 款式： IO0676-317

Nike

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Nike 男子加绒直筒长裤采用厚实加绒针织面料，表面顺滑，内里柔软，温暖舒适。臀部和大腿部位采用宽松版型，搭配裤管口抽绳设计，让你能随心调整裤脚造型，轻松匹配不同鞋款。

产品细节

  • NIKE 梭织标签
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 拉链插手口袋
  • 面料：棉/聚酯纤维。口袋：棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑云衫绿/白色
  • 款式： IO0676-317

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