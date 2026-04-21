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Nike
男子加绒直筒长裤
15% 折让
Nike 男子加绒直筒长裤采用厚实加绒针织面料，表面顺滑，内里柔软，温暖舒适。臀部和大腿部位采用宽松版型，搭配裤管口抽绳设计，让你能随心调整裤脚造型，轻松匹配不同鞋款。
- 显示颜色： 黑云衫绿/白色
- 款式： IO0676-317
Nike
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Nike 男子加绒直筒长裤采用厚实加绒针织面料，表面顺滑，内里柔软，温暖舒适。臀部和大腿部位采用宽松版型，搭配裤管口抽绳设计，让你能随心调整裤脚造型，轻松匹配不同鞋款。
产品细节
- NIKE 梭织标签
- 弹性腰部搭配抽绳
- 拉链插手口袋
- 面料：棉/聚酯纤维。口袋：棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑云衫绿/白色
- 款式： IO0676-317
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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