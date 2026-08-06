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Nike 男子印花马甲 - 狼灰/峡谷紫/泡沫薄荷绿/荷兰蓝

Nike

男子印花马甲

¥799

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Nike 男子印花马甲采用轻盈透气面料，营造舒适贴合感受，令你畅动自如，专注达成目标。 可调式固定带，缔造专属稳固贴合感；4 个正面口袋，可供安全收纳基本物品。 背面隐藏式口袋，可供存放钥匙等需要保持干爽的物品。


  • 显示颜色： 狼灰/峡谷紫/泡沫薄荷绿/荷兰蓝
  • 款式： DR6177-016

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轻盈设计，助力畅跑

Nike 男子印花马甲采用轻盈透气面料，营造舒适贴合感受，令你畅动自如，专注达成目标。 可调式固定带，缔造专属稳固贴合感；4 个正面口袋，可供安全收纳基本物品。 背面隐藏式口袋，可供存放钥匙等需要保持干爽的物品。

产品细节

  • 正面设有安全口哨
  • 主体：52% 锦纶/48% 聚酯纤维。 缝线：84% 锦纶/16% 氨纶
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 狼灰/峡谷紫/泡沫薄荷绿/荷兰蓝
  • 款式： DR6177-016

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