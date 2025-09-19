 
Nike 男子牛仔布篮球短裤 - 蓝灰/淡象牙白

Nike

男子牛仔布篮球短裤

10% 折让

Nike 男子牛仔布篮球短裤采用宽松版型，再现 90 年代复古篮球风范。 柔软水洗牛仔布搭配复古宽松剪裁和雪尼尔绒线耐克勾标志。


  • 显示颜色： 蓝灰/淡象牙白
  • 款式： HV1914-436

其他细节

  • 厚实牛仔布材料经水洗处理，缔造柔软复古质感
  • 弹性腰部搭配抽绳，稳固贴合
  • 背面“FORCE”图案借鉴自 90 年代经典篮球系列

产品细节

  • 正面腰带环
  • 正面纽扣拉链门襟设计
  • 侧面口袋和后身口袋
  • 雪尼尔绒线耐克勾标志
  • 100% 棉
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。