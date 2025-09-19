Nike
男子牛仔布篮球短裤
10% 折让
Nike 男子牛仔布篮球短裤采用宽松版型，再现 90 年代复古篮球风范。 柔软水洗牛仔布搭配复古宽松剪裁和雪尼尔绒线耐克勾标志。
- 显示颜色： 蓝灰/淡象牙白
- 款式： HV1914-436
Nike
其他细节
- 厚实牛仔布材料经水洗处理，缔造柔软复古质感
- 弹性腰部搭配抽绳，稳固贴合
- 背面“FORCE”图案借鉴自 90 年代经典篮球系列
产品细节
- 正面腰带环
- 正面纽扣拉链门襟设计
- 侧面口袋和后身口袋
- 雪尼尔绒线耐克勾标志
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
