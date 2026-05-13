满场都是独特的球手，而你，是独一无二的飞马。胸前饰有醒目图案，穿上这款 Nike 男子短袖篮球T恤，让世界看见你的不同。采用宽松版型，结合落肩衣袖设计，打造休闲舒适的穿着体验。

显示颜色： 黑

款式： II0678-010