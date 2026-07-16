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Nike
男子篮球短袖T恤
11% 折让
自 1972 年以来，我们始终为你和这项热爱的篮球运动打造上场所需的装备，而且我们不会放慢脚步。穿上这款柔软棉质的 Nike 男子篮球短袖T恤，向篮球领域的经典品牌致敬。
- 显示颜色： 调色暗灰
- 款式： IM5051-063
Nike
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自 1972 年以来，我们始终为你和这项热爱的篮球运动打造上场所需的装备，而且我们不会放慢脚步。穿上这款柔软棉质的 Nike 男子篮球短袖T恤，向篮球领域的经典品牌致敬。
其他细节
日常棉料，柔软轻盈
产品细节
- 罗纹衣领
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 调色暗灰
- 款式： IM5051-063
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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