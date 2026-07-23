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Nike 男子篮球短袖T恤 - 调色暗灰

Nike

男子篮球短袖T恤

15% 折让
调色暗灰
灰黑

自 1972 年以来，我们始终为你和这项热爱的篮球运动打造上场所需的装备，而且我们不会放慢脚步。穿上这款柔软棉质的 Nike 男子篮球短袖T恤，向篮球领域的经典品牌致敬。


  • 显示颜色： 调色暗灰
  • 款式： IM5051-063

Nike

15% 折让

自 1972 年以来，我们始终为你和这项热爱的篮球运动打造上场所需的装备，而且我们不会放慢脚步。穿上这款柔软棉质的 Nike 男子篮球短袖T恤，向篮球领域的经典品牌致敬。

其他细节

日常棉料，柔软轻盈

产品细节

  • 罗纹衣领
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 调色暗灰
  • 款式： IM5051-063

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