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Nike
男子篮球T恤
10% 折让
满场都是独特的球手，而你，是独一无二的飞马。胸前饰有醒目图案，穿上这款 Nike 男子篮球T恤，让世界看见你的不同。采用宽松版型，结合落肩衣袖设计，打造休闲舒适的穿着体验。
- 显示颜色： 黑
- 款式： II0678-010
Nike
10% 折让
满场都是独特的球手，而你，是独一无二的飞马。胸前饰有醒目图案，穿上这款 Nike 男子篮球T恤，让世界看见你的不同。采用宽松版型，结合落肩衣袖设计，打造休闲舒适的穿着体验。
其他细节
- 宽松版型，结合落肩衣袖设计，轻松自在
- 针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： II0678-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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