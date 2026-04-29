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Nike
男子篮球T恤
¥299
自 1972 年以来，我们一直致力于为你提供合适的运动服装，助你在球场上尽情挥洒。我们从不放慢脚步。Nike 男子篮球T恤采用宽松版型，结合落肩衣袖设计，向无可争议的篮球品牌致敬。
- 显示颜色： 白色
- 款式： II0659-100
Nike
¥299
自 1972 年以来，我们一直致力于为你提供合适的运动服装，助你在球场上尽情挥洒。我们从不放慢脚步。Nike 男子篮球T恤采用宽松版型，结合落肩衣袖设计，向无可争议的篮球品牌致敬。
其他细节
- 采用宽松版型，结合落肩衣袖设计
- 针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果
产品细节
- 宽松版型
- 罗纹衣领
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： II0659-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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