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Nike 男子防晒跑步夹克 - 中灰

Nike

男子防晒跑步夹克

¥999
中灰
芬蓝

我们将经典设计融入跑步运动中。Nike 男子防晒跑步夹克采用网眼里料和舒适衣领设计，并运用防紫外线技术，不惧骄阳，助你在道路上尽情畅跑。


  • 显示颜色： 中灰
  • 款式： IO0549-254

Nike

¥999

我们将经典设计融入跑步运动中。Nike 男子防晒跑步夹克采用网眼里料和舒适衣领设计，并运用防紫外线技术，不惧骄阳，助你在道路上尽情畅跑。

其他细节

  • 弹性罗纹衣领，柔软灵活，在运动中带来舒适感受
  • 三个拉链口袋，便于安全存放跑步基本装备
  • 全长拉链开襟设计结合按扣挡风片，提升包覆效果

产品细节

  • UPF 40+
  • 弹性袖口和下摆
  • 反光图案
  • 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 显示颜色： 中灰
  • 款式： IO0549-254

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