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Nike
男子防晒跑步夹克
¥999
我们将经典设计融入跑步运动中。Nike 男子防晒跑步夹克采用网眼里料和舒适衣领设计，并运用防紫外线技术，不惧骄阳，助你在道路上尽情畅跑。
- 显示颜色： 中灰
- 款式： IO0549-254
Nike
¥999
我们将经典设计融入跑步运动中。Nike 男子防晒跑步夹克采用网眼里料和舒适衣领设计，并运用防紫外线技术，不惧骄阳，助你在道路上尽情畅跑。
其他细节
- 弹性罗纹衣领，柔软灵活，在运动中带来舒适感受
- 三个拉链口袋，便于安全存放跑步基本装备
- 全长拉链开襟设计结合按扣挡风片，提升包覆效果
产品细节
- UPF 40+
- 弹性袖口和下摆
- 反光图案
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 显示颜色： 中灰
- 款式： IO0549-254
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。