在汉普顿挥杆角逐大满贯，可不是寻常的度假体验。Nike 男子高尔夫短袖T恤采用针织棉料和宽松版型，配色和图案设计灵感源自今年静候全球精英球手挑战的赛场——那里有险峻的球道布局、呼啸的狂风，以及暗藏玄机的果岭。

在汉普顿挥杆角逐大满贯，可不是寻常的度假体验。Nike 男子高尔夫短袖T恤采用针织棉料和宽松版型，配色和图案设计灵感源自今年静候全球精英球手挑战的赛场——那里有险峻的球道布局、呼啸的狂风，以及暗藏玄机的果岭。

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