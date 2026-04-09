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Nike 男子高尔夫T恤 - 海玻璃色/浅橄榄绿

Nike

男子高尔夫T恤

¥349
海玻璃色/浅橄榄绿
帆白/珍珠粉
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在汉普顿挥杆角逐大满贯，可不是寻常的度假体验。Nike 男子高尔夫T恤采用针织棉料和宽松版型，配色和图案设计灵感源自今年静候全球精英球手挑战的赛场——那里有险峻的球道布局、呼啸的狂风，以及暗藏玄机的果岭。


  • 显示颜色： 海玻璃色/浅橄榄绿
  • 款式： IM1358-020

Nike

¥349

在汉普顿挥杆角逐大满贯，可不是寻常的度假体验。Nike 男子高尔夫T恤采用针织棉料和宽松版型，配色和图案设计灵感源自今年静候全球精英球手挑战的赛场——那里有险峻的球道布局、呼啸的狂风，以及暗藏玄机的果岭。

产品细节

  • NIKE GOLF 梭织标签
  • 印花图案
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 海玻璃色/浅橄榄绿
  • 款式： IM1358-020

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