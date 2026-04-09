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Nike
男子高尔夫T恤
¥349
在汉普顿挥杆角逐大满贯，可不是寻常的度假体验。Nike 男子高尔夫T恤采用针织棉料和宽松版型，配色和图案设计灵感源自今年静候全球精英球手挑战的赛场——那里有险峻的球道布局、呼啸的狂风，以及暗藏玄机的果岭。
- 显示颜色： 海玻璃色/浅橄榄绿
- 款式： IM1358-020
Nike
¥349
在汉普顿挥杆角逐大满贯，可不是寻常的度假体验。Nike 男子高尔夫T恤采用针织棉料和宽松版型，配色和图案设计灵感源自今年静候全球精英球手挑战的赛场——那里有险峻的球道布局、呼啸的狂风，以及暗藏玄机的果岭。
产品细节
- NIKE GOLF 梭织标签
- 印花图案
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 海玻璃色/浅橄榄绿
- 款式： IM1358-020
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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