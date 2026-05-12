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纽约洋基队主场
Nike MLB 大童（男孩）短袖棒球球衣
10% 折让
穿上纽约洋基队主场 Nike MLB 大童（男孩）短袖棒球球衣，彰显球队荣耀。设计灵感源自球员在球场上所穿的同款球衣，并采用优质透气面料和官方球队细节，助力场上场下保持舒适。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IV0579-100
纽约洋基队主场
10% 折让
穿上纽约洋基队主场 Nike MLB 大童（男孩）短袖棒球球衣，彰显球队荣耀。设计灵感源自球员在球场上所穿的同款球衣，并采用优质透气面料和官方球队细节，助力场上场下保持舒适。
其他细节
热压斜纹布球队标志搭配之字形缝线细节，打造贴近赛场装备的经典风格
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： IV0579-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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