穿上纽约洋基队主场 Nike MLB 大童（男孩）短袖棒球球衣，彰显球队荣耀。设计灵感源自球员在球场上所穿的同款球衣，并采用优质透气面料和官方球队细节，助力场上场下保持舒适。

穿上纽约洋基队主场 Nike MLB 大童（男孩）短袖棒球球衣，彰显球队荣耀。设计灵感源自球员在球场上所穿的同款球衣，并采用优质透气面料和官方球队细节，助力场上场下保持舒适。

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