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纽约洋基队主场 Nike MLB 幼童球衣 - 白色

纽约洋基队主场

Nike MLB 幼童球衣

¥549

让孩子穿上这款纽约洋基队主场 Nike MLB 幼童球衣，畅享比赛乐趣。这款球衣的设计灵感源自纽约洋基队球员在球场上所穿的同款球衣。这款球衣采用透气轻盈的聚酯纤维面料制成，无论是在球场，还是在后院玩耍，皆可为孩子营造舒适穿着体验。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IV0571-100

纽约洋基队主场

¥549

让孩子穿上这款纽约洋基队主场 Nike MLB 幼童球衣，畅享比赛乐趣。这款球衣的设计灵感源自纽约洋基队球员在球场上所穿的同款球衣。这款球衣采用透气轻盈的聚酯纤维面料制成，无论是在球场，还是在后院玩耍，皆可为孩子营造舒适穿着体验。

产品细节

  • 正面热加工工艺硅胶队徽、耐克勾标志和背面 MLB 击球手图案
  • 热加工工艺梭织运动员标签
  • 正面全纽扣开襟设计
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗 
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IV0571-100

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