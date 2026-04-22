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纽约洋基队主场
Nike MLB 幼童球衣
¥549
让孩子穿上这款纽约洋基队主场 Nike MLB 幼童球衣，畅享比赛乐趣。这款球衣的设计灵感源自纽约洋基队球员在球场上所穿的同款球衣。这款球衣采用透气轻盈的聚酯纤维面料制成，无论是在球场，还是在后院玩耍，皆可为孩子营造舒适穿着体验。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IV0571-100
纽约洋基队主场
¥549
让孩子穿上这款纽约洋基队主场 Nike MLB 幼童球衣，畅享比赛乐趣。这款球衣的设计灵感源自纽约洋基队球员在球场上所穿的同款球衣。这款球衣采用透气轻盈的聚酯纤维面料制成，无论是在球场，还是在后院玩耍，皆可为孩子营造舒适穿着体验。
产品细节
- 正面热加工工艺硅胶队徽、耐克勾标志和背面 MLB 击球手图案
- 热加工工艺梭织运动员标签
- 正面全纽扣开襟设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： IV0571-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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