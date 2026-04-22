让孩子穿上这款纽约洋基队主场 Nike MLB 幼童球衣，畅享比赛乐趣。这款球衣的设计灵感源自纽约洋基队球员在球场上所穿的同款球衣。这款球衣采用透气轻盈的聚酯纤维面料制成，无论是在球场，还是在后院玩耍，皆可为孩子营造舒适穿着体验。

让孩子穿上这款纽约洋基队主场 Nike MLB 幼童球衣，畅享比赛乐趣。这款球衣的设计灵感源自纽约洋基队球员在球场上所穿的同款球衣。这款球衣采用透气轻盈的聚酯纤维面料制成，无论是在球场，还是在后院玩耍，皆可为孩子营造舒适穿着体验。

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