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纽约洋基队 Nike MLB 婴童短袖连体衣 - 深藏青

纽约洋基队

Nike MLB 婴童短袖连体衣

10% 折让

纽约洋基队 Nike MLB 婴童短袖连体衣为小小强击手带来舒适感受，让他们随时准备好穿出风格，为纽约洋基队呐喊助威。印花细节的设计灵感源自球队官方球衣，彰显纯正设计感。柔软棉料，让小宝宝在活动时保持舒爽；叠肩样式巧妙搭配底部按扣，方便穿脱。


  • 显示颜色： 深藏青
  • 款式： IV0585-410

纽约洋基队

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纽约洋基队 Nike MLB 婴童短袖连体衣为小小强击手带来舒适感受，让他们随时准备好穿出风格，为纽约洋基队呐喊助威。印花细节的设计灵感源自球队官方球衣，彰显纯正设计感。柔软棉料，让小宝宝在活动时保持舒爽；叠肩样式巧妙搭配底部按扣，方便穿脱。

产品细节

  • 叠肩样式
  • 底部按扣设计
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 深藏青
  • 款式： IV0585-410

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