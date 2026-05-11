纽约洋基队 Nike MLB 婴童短袖连体衣为小小强击手带来舒适感受，让他们随时准备好穿出风格，为纽约洋基队呐喊助威。印花细节的设计灵感源自球队官方球衣，彰显纯正设计感。柔软棉料，让小宝宝在活动时保持舒爽；叠肩样式巧妙搭配底部按扣，方便穿脱。

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