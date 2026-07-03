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Nike
耐克女子夜跑系列防晒凉感速干头巾（1 条）
¥199
阳光当头？畅享舒爽。Nike 耐克女子夜跑系列防晒凉感速干头巾（1 条）有助于提供跑步时的防晒保护，同时采用凉感技术，即使在炎热的日子里也能保持清爽舒适。645 配色为耐克女子夜跑系列。
- 显示颜色： 透明粉/黑
- 款式： IV7295-645
Nike
¥199
阳光当头？畅享舒爽。Nike 耐克女子夜跑系列防晒凉感速干头巾（1 条）有助于提供跑步时的防晒保护，同时采用凉感技术，即使在炎热的日子里也能保持清爽舒适。645 配色为耐克女子夜跑系列。
产品细节
- 为面料覆盖区域提供 UPF 50+ 防晒保护
- 88% 聚酯纤维/12% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 透明粉/黑
- 款式： IV7295-645
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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