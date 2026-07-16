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Nike 耐克女子夜跑系列防晒凉感速干头巾（1 条） - 透明粉/黑

Nike

耐克女子夜跑系列防晒凉感速干头巾（1 条）

¥199

阳光当头？畅享舒爽。Nike 耐克女子夜跑系列防晒凉感速干头巾（1 条）有助于提供跑步时的防晒保护，同时采用凉感技术，即使在炎热的日子里也能保持清爽舒适。645 配色为耐克女子夜跑系列。


  • 显示颜色： 透明粉/黑
  • 款式： IV7295-645

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¥199

阳光当头？畅享舒爽。Nike 耐克女子夜跑系列防晒凉感速干头巾（1 条）有助于提供跑步时的防晒保护，同时采用凉感技术，即使在炎热的日子里也能保持清爽舒适。645 配色为耐克女子夜跑系列。

产品细节

  • 为面料覆盖区域提供 UPF 50+ 防晒保护
  • 88% 聚酯纤维/12% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 透明粉/黑
  • 款式： IV7295-645

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