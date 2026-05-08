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英格兰足协 Academy
Nike 足球
12% 折让
英格兰足协 Academy Nike 足球采用革新 OmniSculpt 技术，结合球皮凹槽设计，有助空气在球体周围流动，实现准确的飞行轨迹，助你屡破球门。
- 显示颜色： 白色/红色/蓝色
- 款式： HV6244-100
英格兰足协 Academy
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英格兰足协 Academy Nike 足球采用革新 OmniSculpt 技术，结合球皮凹槽设计，有助空气在球体周围流动，实现准确的飞行轨迹，助你屡破球门。
产品细节
- 面层材质：橡胶/聚酯纤维/合成革/乙烯基醋纤
- 显示颜色： 白色/红色/蓝色
- 款式： HV6244-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。