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英格兰队 Club
Nike 男子足球短裤
¥399
英格兰队 Club Nike 男子足球短裤采用匠心设计，彰显百搭风范，塑就灵动的运动体验。此外，网眼布里料设计，助你在温暖天气中保持清爽舒适。
- 显示颜色： 黑曜石色/白色
- 款式： IB6281-451
英格兰队 Club
¥399
英格兰队 Club Nike 男子足球短裤采用匠心设计，彰显百搭风范，塑就灵动的运动体验。此外，网眼布里料设计，助你在温暖天气中保持清爽舒适。
其他细节
- 轻盈梭织面料，利落顺滑
- 标准版型设计，让你畅享自在运动体验
- 插手口袋结合背面魔术贴粘扣式口袋，可收纳随身物品
产品细节
- 面料/网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑曜石色/白色
- 款式： IB6281-451
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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