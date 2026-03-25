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英格兰队 Club Nike 男子足球短裤 - 黑曜石色/白色

英格兰队 Club

Nike 男子足球短裤

¥399

英格兰队 Club Nike 男子足球短裤采用匠心设计，彰显百搭风范，塑就灵动的运动体验。此外，网眼布里料设计，助你在温暖天气中保持清爽舒适。


  • 显示颜色： 黑曜石色/白色
  • 款式： IB6281-451

英格兰队 Club

¥399

英格兰队 Club Nike 男子足球短裤采用匠心设计，彰显百搭风范，塑就灵动的运动体验。此外，网眼布里料设计，助你在温暖天气中保持清爽舒适。

其他细节

  • 轻盈梭织面料，利落顺滑
  • 标准版型设计，让你畅享自在运动体验
  • 插手口袋结合背面魔术贴粘扣式口袋，可收纳随身物品

产品细节

  • 面料/网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑曜石色/白色
  • 款式： IB6281-451

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