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英格兰队 Nike Dri-FIT Anthem 男子速干足球夹克 - 黑曜石色/黑/白色

英格兰队

Nike Dri-FIT Anthem 男子速干足球夹克

¥899

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穿上超宽松的英格兰队 Nike Dri-FIT Anthem 男子速干足球夹克，力挺挚爱球队。采用双层网眼面料，提升透气性，助你在炎热天气保持清爽。


  • 显示颜色： 黑曜石色/黑/白色
  • 款式： IH1761-451

英格兰队

¥899

穿上超宽松的英格兰队 Nike Dri-FIT Anthem 男子速干足球夹克，力挺挚爱球队。采用双层网眼面料，提升透气性，助你在炎热天气保持清爽。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 匠心设计，尽显风采

产品细节

  • 全长拉链开襟设计
  • 拉链口袋
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑曜石色/黑/白色
  • 款式： IH1761-451

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