 
荷兰队 2004 Reissue 球迷版 Nike 男子速干足球球衣 - 安全橙/白色/白色

荷兰队 2004 Reissue 球迷版

Nike 男子速干足球球衣

24% 折让

荷兰队 2004 Reissue 球迷版 Nike 男子速干足球球衣，彰显浓厚复古风范。采用经典配色、标志和复古 Total 90 细节，旨在向 2004 年荷兰国家队致敬。


  • 显示颜色： 安全橙/白色/白色
  • 款式： HV4427-819

设计揭秘：Total 90

元年款 Total 90 全套装备于 2004 年欧洲杯前夕发布，凭借优美的弧形线条、不对称设计和混搭面料，成为足球界的经典之作。 该复刻版延续昔日激情，点燃新一代球员与球迷的热血。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

复刻设计

复刻设计，呈现球队同款细节。

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
尺寸与尺码

    本款为美码版型，建议参考尺码工具进行选购。

  • 尺码表

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。